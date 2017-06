Annalise Basso e Sasha Frolova nel cast di Snowpiercer

Le attrici Annalise Basso e Sasha Frolova sono entrate nel cast, come personaggi regolari, di Snowpiercer, il drama futuristico basato sul film diretto da Bong Joon-ho. Lo riporta Deadline.

La Basso interpreterà la parte di LJ Anderson, una tranquilla e diligente ragazza del Midwest, che vive assieme ai suoi genitori in una cabina di quarta classe e lavora nella serra del treno. Descritta come povera ma non disperata come quasi tutti coloro che vivono sul treno, LJ ha fatto la pace con la sua routine quotidiana finché un grande evento sconvolge il suo mondo.

Frolova sarà invece Pixi Aariak, una strana, misteriosa e imperscrutabile ragazza che ritorna nella parte anteriore del treno dopo aver passato tre anni nella prigione sforzandosi di acclimatarsi con la vecchia vita. Del cast, lo ricordiamo, fanno parte Jennifer Connelly e Daveed Diggs.