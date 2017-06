Alfredo Castelli a Pisa ospite di Steamcon 2017

Comunicato stampa

Ci sarà anche Alfredo Castelli, nume tutelare del fumetto italiano, a SteamCon 2017, l’evento di Pisa dedicato alla cultura steampunk, tra scienza e fantascienza (dal 23 al 25 giugno). Il papà del celebre Martin Mystère sarà protagonista tra sabato e domenica di incontri con i fan e presenterà la sua recente opera Il Segreto di Babbage, ispirato alla figura di Charles Babbage, matematico e inventore del concetto di macchina calcolatrice programmabile.

Castelli si unisce agli altri due ospiti d’onore, il fumettista e illustratore inglese Bryan Talbot (autore di Luther Arkwright e Grandville) e lo scrittore americano che ha dato avvio al movimento steampunk letterario, Paul di Filippo.

SteamCon presenta tre giorni di eventi non-stop legati al mondo della fantascienza in salsa vittoriana: mostre, incontri letterari e scientifici, body painting, tatuaggi, cosplay, mattoncini LEGO, espositori.

Da non dimenticare poi la sezione musicale, con due serate di concerti a tutto vapore con nomi importanti del panorama rock-steapunk nazionale e internazionale. Venerdì 23 giugno saranno protagonisti i Deathless Legacy, Sailing to Nowhere e MindAhead. Sabato 24 giugno evento imperdibile con Celtica Pipes Rock, Poison Garden e Sick N’Beautiful.

Steamcon è organizzato da Università di Pisa, Museo per gli Strumenti per il Calcolo e Associazione BrainCult, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Per ulteriori informazioni su biglietti, concerti e il programma completo: www.steamcon.it