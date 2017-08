Addio a Sergio Zaniboni, una matita al servizio di Diabolik

Sergio Zaniboni, storica matita di tante storie di Diabolik e per anni copertinista della serie regolare, è morto il 18 agosto 2017. La notizia giunge solo oggi attraverso un sentito messaggio di cordoglio sulla pagina ufficiale dedicata al personaggo pubblicato da Astorina.

Nato a Torino nel 1937, ha lavorato come grafico pubblicitario e illustratore prima di esordire come fumettista nel 1969 sui “Classici a Fumetti” e sulla rivista “Horror” editi da Gino Sansoni. Lo stesso anno inizia a collaborare su Diabolik diventandone il disegnatore più rappresentativo e iconico. Realizzerà oltre 250 storie oltre a esserne il copertinista ufficiale dal 1999 al 2013. Ha collaborato inoltre con “Il Corriere dei Piccoli”, “Il Giornalino” e “Orient Express”. Ha realizzato un Texone per Sergio Bonelli Editore.