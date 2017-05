Addio a Rich Buckler, creatore di Deathlok

Il disegnatore Rich Buckler, noto per il suo lavoro in Marvel e DC Comics, è morto dopo una lunga malattia. Aveva 68 anni.

A dare la triste notizia è stata la Casa delle Idee attraverso il proprio account twitter, in cui sono state espresse le condoglianze alla famiglia dell’artista.

Buckler aveva legato il suo nome alla creazione del personaggio di Deathlok in collaborazione con Doug Moench, e aveva lavorato a numerose serie per le due case editrici, tra le quali sono da ricordare The Avengers, Fantastic Four, The Spectacular Spider-Man, Jungle Action, The Flash e All Star Squadron.