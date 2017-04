Addio alla cartoonist Carolyn Kelly, figlia di Walt Kelly

La cartoonist Carolyn Kelly, figlia del celebre Walt Kelly, creatore della striscia Pogo, è morta in seguito a una lunga battaglia con il cancro. A darne notizia è stato sul suo blog Mark Evanier, che era anche il suo compagno da molti anni.

Dal 2011, lavorava in qualità di co-editor alla ristampa delle strisce di Pogo realizzata dalla Fantagraphics, aggiornando quando necessario il lavoro del padre. Dopo che la striscia fu riesumata dal Los Angeles Times nel 1989 e affidata in un primo momento a Larry Doyle e Neal Sternecky, Carolyn tornò alla serie in seguito all’abbandono dei due autori, e la disegnò cercando di mantenerne inalterato lo spirito assieme al fratello Peter fino al 1994, anno della sua definitiva cancellazione.