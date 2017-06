Addio ad Adam West, il mitico Batman degli anni ’60

L’attore Adam West, noto al grande pubblico per avere interpretato il ruolo dell’uomo pipistrello nella serie televisiva Batman, andata in onda per tre stagioni dal 1966 al 1968, è morto dopo una breve battaglia contro la leucemia. Aveva 88 anni.

West aveva recentemente preso parte a un episodio della serie comedy Powerless, in cui interpretava Dean West, portavoce delle Wayne Industries, che purtroppo non è mai stato trasmesso a causa della cancellazione del serial con Vanessa Hudgens.

Oltre ai 120 episodi di Batman con al fianco Burt Ward, che gli donarono una grandissima popolarità anche negli anni seguenti, West era stato molto attivo in televisione prendendo parte a molti telefilm, tra i quali sono da segnalare Laverne and Shirley, Murphy Brown, mentre dal 2000 aveva prestato la propria voce al se stesso animato nel cartoon I Griffin.