Accordo tra la cinese Linking Star Picture e Stan Lee per nuovi film supereroi

Variety riporta che la società cinese Linking Star Picture sta realizzando cinque film di supereroi in collaborazione con Pow! Entertainment, la compagnia fondata da Stan Lee.

Linking Star Picture è una società di recente creazione, una joint venture tra Beijing Film, Beijing Novo United Films, e la Camsing International (con sede a Hong Kong) che posside POW! Entertainment. Oltre ai progetti riguardanti la POW!, Linking Star ha anche istituto un fondo per giovani talenti e progetti supereroistici.

La Camsing International ha acquisito Pow! Entertainment lo scorso maggio, per una cifra che non è mai stata divulgata. L’acquisizione comprendeva la vasta biblioteca di proprietà intellettuali della società per film, televisione, giochi, realtà virtuale, animazione, eventi live, tour, e pubblicazioni a fumetti. Stan Lee, che ha creato la società nel 2001, rimane il principale chief creative officer.

Questo non è il primo progetto internaizonale per Stan Lee, che già in passato ha siglato accordi in Cina e in India, dove è stata realizzata una serie animata basata su Chakra The Invincible, personaggio creato dallo sceneggiatore.