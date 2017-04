Comunicato Stampa

FUMO di CHINA n.261

in edicola e fumetteria, da venerdì 28 aprile 2017

Mercurio Loi: Camminando, camminando

(copertina inedita di Sergio Ponchione, sul nuovo personaggio bonelliano di Alessandro Bilotta)

Editoriale

La verità, vi prego, sul fumetto

(le commistioni feconde fra letteratura e fumetto italiano, ma anche cinema e arte in senso lato)

News dal mondo

(da Italia, Francia, Stati Uniti e Giappone le notizie più importanti, più la top 5 dei tweet sui fumetti)

DOSSIER Mercurio Loi – Soprattutto un camminatore

(colloquio esclusivo fra Stefano Gorla e Alessandro Bilotta, sulla Roma papalina e la fiction di oggi)

DOSSIER Mercurio Loi – Un Mercurio… obliquo

(incontro con Sergio Ponchione, fra gli autori al lavoro sui primi albi di Mercurio Loi)

DOSSIER 40 anni FdC – Fumetto, quante emozioni!

(primo incontro con una personalità esterna al fumetto ma che lo ama: iniziamo con Luca Telese)

DOSSIER 40 anni FdC – Dalla A di Alan Ford alla Z di Zagor

(primo incontro con un autore che ha debuttato nei fumetti su FdC: partiamo con Giuliano Piccininno)

Orsetto ci cova

(intervista esclusiva a Francesca Mengozzi e Giovanni Marcora, da Kill the Granny al nuovo T.B.S.M.)

Di nuovo sulla Terra

(intervista a Emiliano Mammucari sulla miniserie di Orfani che l’ha visto debuttare da sceneggiatore)

Per sempre in viaggio nello spazio

(per il nuovo ritorno di Corazzata Spaziale Yamato, una sintesi ragionata del suo volo ultraquarantennale)

Nato già grande

(reportage dell’autorevole Gianni Brunoro dal primo salone Be Comics! di Padova: una bella sorpresa)

Hugo Pratt e il Libro dei Morti

(un saggio su personaggi laici al confine fra sogno e realtà, in collaborazione con LoSpazioBianco.it)

E ancora…

7 pagine di recensioni per orientarsi nel mare magnum del fumetto proposto nelle edicole, fumetterie e librerie italiane.

Le rubriche pungenti: Il Podio (i top 3 del mese), Pollice Verso (un exploit in negativo), Il Suggerimento (per non perdere di vista uscite sfiziose), Letture d’Oltralpe (sulle uscite francesi, fra cui vi segnaliamo il meglio secondo noi), Il Rinoceronte in carica (la rubrica di Daniele Daccò, direttore editoriale del portale giornalistico Orgoglio Nerd), approfondimenti puntuali (questa volta sul “photocomic” The Cos-Fighters e la migliore Guida ai Super Robot), Strumenti (sulla sempre più numerosa saggistica dedicata a fumetto, illustrazione e cinema d’animazione)… per non perdere di vista nessun aspetto del brulicante mondo della Nona Arte in Italia!

Tutto questo e altro ancora – a soli 4 euro in edicola e in fumetteria su Fumo di China n.261

Spillato, in formato 24 x 33 cm, con 32 pagine tutte a colori!

Ora anche acquistabile via PayPal dal sito http://www.fumodichina.com

(appena rinnovato, compreso l’archivio di tutta la produzione di questi 40 anni!)