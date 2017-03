Italia 1 archivia la DC Night per pessimi ascolti

Il blog del sempre bene informato Antonio Genna riporta che, a causa degli scarsi ascolti, il network di Mediaset ha archiviato la serata DC Night del martedì sera. Al suo posto, ci sarà una nuova formula che inizierà dopo due settimane di pausa a partire dal 25 marzo.

Il nuovo palinsesto, scrive il blog, vedrà Supergirl alle 19.25, seguita da The Flash alle 20.25 e, dopo la trasmissione del film in prima serata, riprendere con la programmazione di Arrow e Gotham dalle 22.55 in poi.