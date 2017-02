Serie TV Black Lightning: Cress Williams nel cast

Deadline informa che l’attore Cress Williams, noto al grande pubblico per il serial Hart of Dixie, ha ottenuto il ruolo di protagonista nella serie televisiva su Black Lightning prodotta dal network The CW.

Williams interpreterà il ruolo di Jefferson Pierce, supereroe in pensione che torna a vestire i panni di Black Lightning a causa di una figlia in cerca di giustizia e alla minaccia di uno studente reclutato da una gang locale.

Il progetto è prodotto da Mara Brock Akil e Salim Akil (Being Mary Jane) assieme a Greg Berlanti (Arrow, The Flash) e Sarah Schechter.