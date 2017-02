Chris McKay in trattative per film su Nightwing

The Hollywood Reporter informa che il regista di Batman lego Movie Chris McKay è in trattative con la Warner Bros. per dirigere un adattamento cinematografico sul personaggio di Nightwing, alter ego di Dick Grayson.

La sceneggiatura della pellicola sarà realizzata da Bill Dubuque (The Accountant).

Il personaggio di Dick Grayson non è ancora apparso all’interno dell’Universo Cinematografico DC Comics, ma è stato menzionato in Batman V Superman: Dawn of Justice quando i suo costume da Robin è apparso coperto di graffiti e scritte del Joker, con la successiva conferma da parte di Zack Snyder che Dick era stato ucciso dal criminale. Non è quindi possibile, al momento, capire in quale periodo il film su Nightwing sarà ambientato.