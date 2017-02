Warner annuncia Matt Reeves alla regia di Batman

Nonostante le notizie della scorsa settimana, la Warner Bros. ha annunciato in forma ufficiale che il regista Matt Reeves dirigerà il nuovo adattamento cinematografico di Batman con protagonista l’attore Ben Affleck.

Reeves parteciperà al progetto anche in veste di produttore. La pellicola vede nel cast, oltre a Affleck, Joe Manganiello nel ruolo del villain principale, Deathstroke.

Ho amato la storia di Batman sin da quando ero bambino. Lui è un personaggio iconico e convincente, e uno che risuona in me profondamente. Sono incredibilmente onorato ed emozionato di lavorare con Warner Bros. per portare una epica ed emozionante nuova versione del Crociato Incappucciato sul grande schermo – ha dichiarato il regista in una nota. Siamo entusiasti che Matt Reeves prenda il timone di Batman, il gioiello della corona DC Comics – ha dichiarato Toby Emmerich di WB Pictures Group – le profonde radici di Matt nei film di genere e la sua profonda evoluzione in un regista emozionale lo rendono la scelta perfetta per guidare il Cavaliere Oscuro attraverso questa prossima avventura.

Deadline aggiunge che le negoziazioni si erano interrotte la scorsa settimana quando Reeves aveva ricevuto dalla Warner una offerta per un salario molto più basso rispetto a quello percepito in precedenza per altri film.