Logan – The Wolverine: La Mostra Fotografica a Roma

Dal 25 febbraio al 12 Marzo presso la Galleria Alberto Sordi di Roma saranno esposte delle suggestive foto in bianco e nero scattate sul set di Logan – The Wolverine dal regista James Mangold.

La mostra fotografica verrà inaugurata il 25 Febbraio alle 15:00. Saranno presenti Sergio Stivaletti e gli studenti della sua scuola di effetti speciali Fantastic Forge che realizzeranno sui visitatori le iconiche cicatrici di Wolverine.

Le persone presenti saranno invitate a condividere foto in bianco e nero o video della mostra usando gli hashtag #Logan – The #Wolveirne, per ricevere la locandina del Film e vedere le proprie foto pubblicate in un album dedicato sulla pagina ufficiale del film: facebook.com/wolverinefilmit