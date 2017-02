Nuovo titolo e poster per The Coldest City con Charlize Theron

Focus Features ha annunciato nei giorni scorsi che The Coldest City, adattamento cinematografico del graphic novel pubblicato da Oni Press che vedrà protagonista l’attrice premio Oscar Charlize Theron, sarà presentato per la prima volta al SXSW Festival il prossimo 12 marzo, con un nuovo titolo che sarà Atomic Blonde, per poi essere distribuito nelle sale USA dal 28 luglio.

Diretta da David Leitch, la pellicola narrerà la storia di Lorraine Broughton, una spia di alto livello dell’MI6 che viene inviata a Berlino nei giorni precedenti il crollo del Muro per stroncare un complotto che ha visto l’uccisione di un agente sotto copertura. A Lorraine viene ordinato di collaborare con il capo della sezione di Berlino, David Percival (James McAvoy) e i due formano una difficile alleanza, scatenando il loro arsenale di abilità nel perseguire una minaccia che mette in pericolo l’Intelligence occidentale.

Il film vede nel cast anche John Goodman, Sofia Boutella, Til Schweiger, James Faulkner, Eddie Marsan, Roland Møller, Bill Skarsgard, Barbara Sukowa, Johannes Johannesson e Toby Jones.