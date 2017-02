X-Force: Joe Carnahan scrive la sceneggiatura del film

Collider riporta che il regista e sceneggiatore Joe Carnahan (Smokin’Aces) è al lavoro sullo script dell’adattamento cinematografico di X-Force, il supergruppo mutante Marvel creato nei primi anni ’90 da Rob Liefeld e Fabian Nicieza.

La notizia riporta in auge il progetto, finito nel limbo produttivo da un paio di anni, ovvero da quando a occuparsene era stato chiamato Jeff Wadlow, regista di Kick-Ass 2. Il sito aggiunge che, al momento, Carnahan non è coinvolto come regista del film, ma che la Fox potrebbe presto cambiare idea se lo script dovesse risultare alla fine molto buono.

Questa non è la prima volta che Carnahan si occupa di un film basato su properties Marvel. Prima del ritorno dei diritti ai Marvel Studios, il regista si occupò del reboot di Daredevil per la Fox, non andato a buon fine.