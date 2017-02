Anteprima di “Doctor Who #3”: il Dodicesimo Dottore a fumetti

RW Edizioni ha portato in Italia la serie a fumetti dedicata all’attuale incarnazione televisiva del Doctor Who, quella con il volto dell’attore Peter Capaldi.

Dopo i primi due numeri numeri (da noi presentati in anteprima qui e qui e recensiti qui e qui), tornano le avventure inedite ispirate alla serie televisiva a cura di Robbie Morrison e Dave Taylor in cui il Signore del Tempo è affiancato dalla sua companion Clara.

IN ANTEPRIMA PER LO SPAZIO BIANCO LE PRIME PAGINE DI DOCTOR WHO #3

Abbiamo parlato di:

Doctor Who #3

Robbie Morrison, Dave Taylor

Traduzione di Susanna Raule

RW Real World, febbraio 2017

32 pagine, spillato, colori – 2,95 €

Scheda prodotto