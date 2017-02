Gotham – La seconda stagione in Blu-ray e DVD

Dal 22 febbraio sarà disponibile in Blu-ray e DVD la seconda stagione di Gotham, la serie firmata DC Comics che ci porta alla scoperta delle origini di Batman e dei suoi iconici nemici.

La serie, già vincitrice del Critics’ Choice Television Award per le Nuove serie tv più promettenti e candidata a tre Premi Emmy, torna in home video con questa seconda stagione ancora più avvincente e pronta a tenervi con il fiato sospeso.

Sinossi:

I detective Jim Gordon e Harvey Bullock combattono la dialagante corruzione che Nathaniel Barnes ha portato a Gotham City. Gordon è costretto a chiedere aiuto al Pinguino, il re della Gotham sotterranea. La metropoli è invasa da bizzarri criminali tra cui Edward Nygma, il professor Hugo Strange, Victor Fries e Barbara Kean che ha preso di mira la compagnia Gordon, Leslie Thompkins. La città è nel caos e il miliardario Theo Galavan, insieme a sua sorella Tabitha, nascondono una vendetta progettata da tanto tempo mentre arruolano detenuti dell’Arkham Asylum. Con il giovane Bruce wayne che sta iniziando a scoprire l’eredità della sua famiglia, per quanto tempo ancora regnerà il caos a Gotham City?

Ecco le info tecniche sulle due edizioni home video:

BLU-RAY

4 dischi

Durata: 959 minuti ca.

Video: 1080p High Definition 16:9 2.40:11

Audio: Italiano (Dolby digital 2.0), Tedesco (Dolby digital 5.1), Inglese (DTS-HD Master Audio 5.1)

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco n/u, Francese

DVD

6 dischi

Durata: 920 minuti circa

Video: 16:9 FF Region 2

Audio: Italiano, Tedesco (2.0 Dolby Digital); Inglese (5. Dolby Digital).

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco n/u, Arabo, Greco, Turco

Entrambe le edizioni contengono oltre 90 minuti di contenuti speciali tra cui: Alfred: Batman’s greatest ally; Gotham by noir light; Cold-Hearted: the tale of Victor Fries; Inserti sui personaggi; Gotham: 2015 onice-Con Panel… e tanto altro!