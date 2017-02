Lo Spazio Bianco consiglia: febbraio 2017

Lo Spazio Bianco Consiglia è una rubrica che mensilmente vi segnala alcune delle migliori nuove uscite annunciate dalle case editrici. Lo Spazio Bianco Consiglia non vuole essere una classifica di merito, ma darvi solo alcuni suggerimenti che si basano sulle nostre conoscenze e sul nostro amore verso il mondo del fumetto e i suoi autori. Comics, manga, seriali italiani, fumetto d’autore e qualsiasi altro tipo di fumetto sarà preso in esame per i consigli del mese. Questi sono i titoli che ho scelto per febbraio 2017, mese quasi totalmente dedicato alla produzioni di autori italiani.

Rebirth: Hellblazer #1

La gigantesca operazione Rebirth (rinascita) che sta lentamente rifondando l’universo fumettistico della DC Comics non poteva lasciare languire il Magus più famoso dei fumetti, creato da Alan Moore, nella non proprio eccelsa ultima serie a lui dedicata. La major americana ha affidato le sorti di John Constantine, protagonista della leggendaria serie Hellblazer, allo sceneggiatore Simon Oliver e al disegnatore Moritat per cercare di riportare la collana ai fasti dell’originale linea Vertigo con storie cupe e disturbanti. Ospite speciale del primo volume è un altro mitico personaggio: Swamp Thing.

Misdirection

Misdirection è il nuovo atteso lavoro di Lucia Biagi, autrice che con Punto di Fuga ha trovato un ottimo consenso di pubblico e di critica. Attraverso la sua grande capacità di raccontare gli stati d’animo e le caratteristiche più intime dei suoi personaggi, l’autrice ci narra la confusione e lo spaesamento che coglie una tredicenne alla prese con la scoperta della sessualità tra social, litigi, invidie e pettegolezzi. Un racconto tenero ma spietato ambientato in un piccolo paese di villeggiatura, pubblicato dalla sempre attenta Eris Edizioni.

L’ultimo Paese

In un anonimo paese del sud Italia seguiamo la storia di Vittorio, pittore senza un braccio in conflitto con se stesso ed emarginato da una comunità da cui lui in ogni caso rifugge. L’ultimo Paese è il sorprendente esordio di Federico Manzone, ennesima scoperta di Canicola, sempre attenta al ricco panorama artistico italiano, che ci porta all’interno di una vicenda che si snoda tra riti per l’arrivo della primavera, la natura ostile e il duro lavoro quotidiano che segna le vite delle persone comuni, con uno stile che ricorda quello sognante e malinconico di Manuele Fior.

Il piccolo Caronte

Cosa succederebbe se Caronte, il traghettatore di anime, sparisse all’improvviso? A questo quesito si vedo costretto trovare risposta il piccolo Momo, figlio di Caronte, che non ha nessuna voglia di sostituire il famoso padre in un compito così importante. Torna Sergio Algozzino, uno dei più apprezzati autori italiani, con una storia che ci parla di crescita e di accettazione delle proprie responsabilità. Ai disegni troviamo la brava Deborah Allo che ci racconta le peripezie di Momo attraverso tavole caratterizzate da uno tratto che unisce in modo armonioso lo stile realistico a quello più caricaturale, capace di catturare le oniriche e surreali atmosfere del racconto.

Un ex supereroe, ora diventato detective privato, riceve un pacco contenente le prove dell’esistenza di quella si credeva fosse solo una leggenda urbana: un team di super esseri composto da un vigilante in costume, un demonologo, un giocatore d’azzardo e l’ultimo erede di una famiglia di petrolieri. Dopo essere apparse sul web attraverso la loro pagina ufficiale e anche sul nostro sito, le avventure del gruppo di supereroi conosciuto come The Mighty and Deadly Iron Gang, viene finalmente raccolto anche in volume dalla Shockdom, in una versione con testi completamente rivisti e contenente le schede di tutti i nemici dell’Iron Gang. Un complesso lavoro di revisione supereroistica e un atto di amore verso il genere firmato da Officina infernale una delle voci più intriganti e singolari del panorama artistico italiano, il cui motto è una dichiarazione d’intenti: “da grandi poteri non deriva un cazzo”

