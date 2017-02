“Unione”: disponibile il numero 45 di The Walking Dead

Comunicato Stampa

UNIONE – Disponibile in edicola e in fumetteria il numero 45 di The Walking Dead

Una nuovo confine è stato tracciato e contemporaneamente superato, sia in senso letterale che metaforico. Il numero 45 di The Walking Dead, disponibile in edicola e in fumetteria, segna una svolta profonda per la serie scritta da Robert Kirkman e disegnata da Charlie Adlard. Una svolta destinata a innescare reazioni violente e potenzialmente devastanti in tutte le comunità di sopravvissuti, a partire da Alexandria.

Mentre Alpha si aggira in maniera sinistra e minacciosa tra i sopravvissuti raccolti alla Fiera, Rick tenta di andare a recuperare Carl. Farà così la conoscenza dei Sussurratori e scoprirà quanto sono potenti e pericolosi. Ma sarà proprio Alpha a dimostrarglielo in maniera eclatante, prima mostrandosi docile e quasi fragile, poi lasciando tutti senza parole. E instillando in Rick, in Michonne e negli altri sopravvissuti uno smisurato desiderio di vendetta.

Gli esseri umani si dimostrano ancora una volta più pericolosi e minacciosi dei non-morti. Per Rick e i suoi non sembra esserci pace.

Appuntamento in edicola, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.