Ronin: le storie ribelli di Mokapop

Comunicato stampa

Il primo numero di “Ronin”, nuovo magazine periodico realizzato in totale autonomia dai membri della community Mokapop è online da oggi a questo indirizzo.

Ronin è una rivista come Metal Hurlant, come 2000 AD, come il Corriere dei Piccoli. Solo che è Ronin, e quindi nessuna delle precedenti. Ospita fumetti, prosa, poesia e illustrazioni: diversi linguaggi, tema libero e formato variabile. Ronin non si adatta alla realtà, Ronin la prende a capocciate e si ritaglia il proprio spazio.

“Mokapop Presenta” la conoscete: rappresenta il lato più organizzato di Mokapop – spiega Pietro Rotelli che è co-fondatore della community e ideatore della nuova rivista – quello in cui si seguono dinamiche di tipo professionale, con un editor che decide il tema e seleziona i contributi. Ronin è invece il lato ribelle, anarchico, dove viene data massima libertà agli autori sotto tutti i punti di vista. Mokapop Presenta viene stampato e distribuito, può essere acquistato in formato cartaceo o in digitale su Verticomics (cosa di cui siamo molto fieri). Ronin invece è un file da sfogliare o scaricare passando direttamente dal nostro sito. La qualità delle storie non cambia, ma i processi realizzativi sono molto diversi. È una bella sfida a cui teniamo molto!

Ronin è bimestrale e gratuito; nel primo numero troverete 48 pagine di lavori estremamente diversi tra loro: 5 storie a fumetti e 2 in prosa, alcune illustrazioni e un progetto che intreccia testo e immagini in modi che sfuggono alle normali definizioni.

Ronin ha lanciato la sua sfida. Chi vuole raccoglierla, ha solo una cosa da fare: leggerlo!