Alex Meraz protagonista di Scalped

Deadline informa che l’attore Alex Meraz sarà il protagonista di Scalped, adattamento per la televisione della serie DC Comics/Vertigo di Jason Aaron e R.M. Guera, che sarà realizzato da WGN America.

Il progetto, che sarà composto da un cast in prevalenza di nativi americani, è scritto da Doug Jung (Banshee) e vedrà l’attore nel ruolo di Dashiell Bad Horse, ritornato a casa dopo anni trascorsi via dalla Riserva. Esiliato dalla madre quando aveva 13 anni, ritorna dopo avere speso gli ultimi 15 anni come criminale, con un obiettivo misterioso. Il suo ritorno lo pone su un percorso violento alla scoperta di sè e in rotta di collisione sia con la madre sia con Red Crow, il capo della comunità.