John McCrea su The Cannibal Family e Paranoid Boyd

John McCrea è al lavoro su uno dei nuovi book dedicati alla The Cannibal Family, testata culto creata da Stefano Fantelli e Rossano Piccioni edito da Edizioni Inkiostro. L’autore realizzerà sia le tavole interne che la cover del libro. Inoltre McCrea disegnerà anche alcune cover per Paranoid Boyd altra testata di successo della casa fondata da Piccioni.

John McCrea ha lavorato sui personaggi di entrambe le major americane Marvel e DC, tra cui ricordiamo Batman, Superman, Wonder Woman, the Hulk, Spider Man, Daredevil, Wolverine, Star Wars, ma anche su numerosi progetti personali. E’ infatti occupato su una nuova serie di Dicks titolo creato con il “compare” Garth Ennis per la Avatar Press.