Napoli Comicon: via alle prevendite di “Un amore esemplare”

Comunicato Stampa

NAPOLI COMICON: APRONO LE PREVENDITE PER LA PRIMA ASSOLUTA AL TEATRO BELLINI DI

Un Amour Exemplaire UN AMORE ESEMPLARE, LO SPETTACOLO TEATRALE DI E CON DANIEL PENNAC E FLORENCE CESTAC

Hanno scelto Napoli ed in particolare Napoli COMICON – Salone Internazionale del fumetto, per presentare la prima assoluta del loro ultimo spettacolo teatrale. Daniel Pennac, Florence Cestac e la regista Clara Bauer con la Compagnie Mia debuttano il 29 e 30 aprile al Teatro Bellini di Napoli con Un amour exemplaire (Un amore esemplare), un gioco teatrale tra racconto e fumetto tratto dal fumetto Un amour exemplaire pubblicato da Dargaud. Le prevendite saranno disponibili da domani giovedì 16 febbraio su http://www.teatrobellini.it/ e http://azzurroservice.net/. Lo spettacolo è in francese e in italiano.

Prodotto da Compagnie MIA/Paris e Il Funaro/Pistoia e co-prodotto da Laila/Napoli e Napoli COMICON, Un amore esemplare racconta una storia d’amore e le avventure del piccolo Daniel Pennac mentre trascorre le sue vacanze sulla Costa Azzurra. Sole, alberi di fichi e grande pergolato sotto il quale si gioca a bocce. Ed è proprio lì che Pennac e suo fratello Bernard incontrano Jean e Germaine: lui, grande airone calvo; lei, magra, rosea e sorridente. Sempre di buon umore, contagiosi con la loro gioia di vivere. Niente figli, niente lavoro, Jean e Germaine vivono un amore senza intermediari, un amore sedentario, un amore esemplare!

Un amore esemplare arriva a teatro direttamente dalle pagine di questa magnifica bande dessinée ancora inedita in Italia. Le parole di Pennac e la matita di Cestac danno vita a un fumetto che diventa in Francia un successo immediato. Clara Bauer, già regista di Journal d’un corps di e con Pennac, decide di mettere in scena proprio Florence Cestac e Daniel Pennac per una nuova pièce che, con la complicità in scena di Ludovica Tinghi e Massimiliano Barbini, le musiche di Alice Pennacchioni e le luci di Ximo Solano, ci mostrano dal vivo l’origine di questa idea servendosi del mezzo teatrale e raccontano a un nuovo pubblico la meravigliosa storia di Un amore esemplare.

“La lettura di Un amore esemplare ha suscitato in me il desiderio di portare quest’opera a teatro.” – ha dichiarato la regista Clara Bauer – “Principalmente per due motivi: in primo luogo per la storia, quella di un amore stimato risolutamente improduttivo (nessuna occupazione, nessun figlio, nient’altro che l’amore e l’arte di arrangiarsi) che resiste a tutte le avversità; e poi per la sfida di portare un fumetto a teatro.”

I biglietti avranno i seguenti costi e saranno disponibili da domani su http://www.teatrobellini.it/ e http://azzurroservice.net/: 22,00 € intero, 15,00 € ridotto under 29, e 20,00 € ridotto COMICON e abbonati Bellini.