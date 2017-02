Disponibile “Lov– L’amore è un gioco! Game over” di Daw

Comunicato Stampa

Panini Comics è orgogliosa di presentare una nuova raccolta delle dissacranti strisce di Davide “Daw” Berardi sull’amore, sulla vita di coppia e su altri disastri eventuali: LOV – L’AMORE è un gioco! Game over.

Le vignette della serie LOV cominciano a comparire sul web dal 2005 e diventano immediatamente un fenomeno virale. I fulminei e geniali scambi di battute tra i protagonisti stilizzati di LOV, impegnati a smontare vignetta dopo vignetta i luoghi comuni sull’amore e sulla vita di coppia, riscuotono un enorme successo in rete, oltrepassando i confini nazionali.

Come per il volume precedente, anche a LOV – L’AMORE è un gioco! Game over è legata un’originale iniziativa social che riporta agli albori della serie: le ultime otto pagine del libro sono infatti “customizzabili” dai lettori, pronte per essere condivise con l’anima gemella o, più semplicemente, sulla pagina ufficiale Facebook di Lov.

LOV – L’AMORE è un gioco! Game over è disponibile in fumetteria e in libreria dal 9 febbraio.

L’autore

Davide Berardi in arte Daw nasce a Bergamo nel 1980. Disegna fumetti comici fin dai tempi della scuola, ma inizia a prendere in considerazione la carriera di fumettista quando apre un blog in cui pubblica le sue vignette e comincia a riscuotere un buon successo. Per Panini Comics Daw è l’autore della serie “A” come ignoranza e delle raccolte di strisce Sick Sick Sick e Il Misterioso Papero del Giappone. Le sue vignette della serie Lov sono raccolte in due volumi.