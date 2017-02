Strip Wars di Marcello Toninelli al Cartoomics 2017

Comunicato Stampa

In anteprima a Cartoomics 3-4-5 marzo 2017, per i tipi della Dada Editore, arriva l’edizione a colori, con una sezione inedita dedicata all’infanzia di Luca Ciaivoglia, della saga Stellare in tutti i sensi, di Marcello Toninelli Star Wars, Guitti Stellari. La Sfiga Nera. Nel momento più caldo della produzione cinematografica di questa seconda era dedicata alla saga di fantascienza più famosa al mondo, questo volume ne sottolinea quella parte capace di prestare il fianco a deliziose scene umoristiche, senza mai tradire la filosofia del prodotto originale.

Gli autori

Marcello Toninelli, fumettista, scrittore, giornalista, è nato a Siena il 25 giugno del 1950. Ha lavorato per i più importanti editori italiani collaborando a testate come Dylan Dog, Zagor, Lanciostory e il Giornalino. Con la sua particolarissima narrazione a strisce umoristiche ha realizzato le parodie di varie opere della storia della letteratura come “Divina Commedia” e “Odissea”, oltre alle biografie di Dante, Virgilio, Mussolini e Berlusconi. È autore anche dei romanzi S’i’ fosse Morte…, Il pianeta scomparso e Darkiller oltre che del saggio politico Democrazia davvero.

Gli sono state dedicate mostre personali in occasione di importanti convention del settore ed è stato chiamato a parlare del suo Dante in due università canadesi, a Oslo e in varie altre sedi norvegesi dall’Associazione Dante Alighieri.

Jacopo Toninelli nasce a Milano il 4 gennaio 1987. Trasferitosi con la famiglia a Livorno dove attualmente risiede, lavora in una importante azienda come perito informatico e dedica il resto del suo tempo alla pallanuoto e al fumetto. Ha colorato le pagine di Capitan G per il Giornalino, le strisce di Kino per Famiglia Cristiana, i volumi Dante, la Divina Commedia a fumetti e Renzo & Lucia, i Promessi Sposi a fumetti editi da Shockdom, un episodio di Agenzia Incantesimi di Memola e Stellato, e varie copertine delle riviste Fumo di China e Annuario del Fumetto.