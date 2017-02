Inside Graphic Journalism: corso di giornalismo a fumetti

Comunicato Stampa

Inside Graphic Journalism a cura di Edizioni BeccoGiallo e Associazione YaBasta – Caminantes è il primo corso di specializzazione in Italia rivolto a chi vuole scrivere, disegnare e pubblicare per il giornalismo a fumetti. Un ciclo di quattro Masterclasses tenute dai più importanti autori, editori ed esperti del giornalismo disegnato italiano, e un Workshop Residenziale di quattro giorni per sviluppare, acquisire e mettere in pratica le competenze necessarie a pubblicare i propri lavori.

Alla fine del corso, i progetti realizzati dai partecipanti saranno pubblicati nella prima antologia di INSIDE Graphic Journalism, a cura di Edizioni BeccoGiallo.

Di seguito il programma degli appuntamenti:

Masterclass 1, Conoscere il giornalismo a fumetti: autori e racconti che hanno fatto la storia

Docente: Matteo Stefanelli

10 ore di lezione frontale

Date: sabato 6 e domenica 7 maggio 2017

Orario lezioni: sabato ore 10:00 – 13:30, 14:30 – 18:00; domenica ore 10:00 – 13:00

Masterclass 2, Scrivere la tua storia: linguaggi e stili per raccontare la realtà a fumetti

Docenti: Gianluca Costantini e Marco Rizzo

10 ore di lezione frontale

Date: sabato 20 e domenica 21 maggio 2017

Orario lezioni: sabato ore 10:00 – 13:30, 14:30 – 18:00; domenica ore 10:00 – 13:00

Masterclass 3, Disegnare la tua storia: esperienze e tecniche per illustrare la realtà a fumetti

Docenti: Claudio Calia e Zerocalcare

10 ore di lezione frontale

Date: sabato 3 e domenica 4 giugno 2017

Orario lezioni: sabato ore 10:00 – 13:30, 14:30 – 18:00; domenica ore 10:00 – 13:00

Masterclass 4, Pubblicare la tua storia: strategie e consigli per l’editing e la presentazione a un editore della tua storia a fumetti

Docenti: Guido Ostanel – Edizioni BeccoGiallo e Pietro Scarnera – Graphic News

10 ore di lezione frontale

Date: sabato 17 e domenica 18 giugno 2017

Orario lezioni: sabato ore 10:00 – 13:30, 14:30 – 18:00; domenica ore 10:00 – 13:00

Workshop Residenziale, Inside Graphic Journalism: 4 giorni per scrivere, disegnare, editare e pubblicare un’antologia a fumetti

Docenti: coordinatore, Claudio Calia con la partecipazione di Paolo Castaldi e Marina Girardi

40 ore di lezione laboratoriale

Date: dal 28 giugno al 2 luglio 2017

Location:

Le Masterclasses saranno ospitate da HUB – Culture, Food and Sport in piazzetta Gasparotto nel cuore di Padova, a pochi passi dalla stazione e dal centro storico.

Il workshop residenziale si svolgerà nell’esclusiva location di Villa Lina, un cascinale storico ristrutturato immerso nel verde dei Colli Euganei.