Collezionando 2017- fumetti e altre avventure di carta

Comunicato stampa

Decine di appuntamenti ed eventi a Collezionando 2017, la mostra mercato dedicata al fumetto (e alle altre avventure di carta) promossa da Lucca Comics & Games e Anafi (Associazione nazionale amici del fumetto e dell’illustrazione), in collaborazione con il Comune di Lucca che si svolgerà al Polo Fiere di Lucca (in via della Chiesa XXXII, trav.I, n.237) il 18 e il 19 febbraio.

Con 83 espositori, 15 editori, 6 mostre e tanti grandi ospiti oltre a confermare l’impostazione “tutto fumetto” la manifestazione, espande il concetto e allarga i propri confini dagli albi e dalle tavole originali, a tutto ciò che gira intorno alla nona arte.

Ecco il dettaglio degli eventi:

SABATO 18 FEBBRAIO

ORE 11- Inaugurazione

ORE 11,15 – L’editoria del fumetto in Italia. Quali i nuovi orizzonti? Conduce Matteo Stefanelli. Intervengono: Vincenzo Sarno (Sergio Bonelli Editore), Renato Franchi (Panini Comics), Francesco Meo (Editoriale Cosmo), Andrea Rivi (ReNoir Comics/Nona Arte)

ORE 14.00 Le novità di Collezionando 2017 Conduce Dario Dino-Guida, con:

Anafi presenta: Portadas, le copertine delle riviste argentine di Hugo Pratt

ReNoir Comics/Nona Arte presenta: Il Maestro, riedizione dell’opera di Milani-Di Gennaro; Prince Valiant, nono volume; Buck Danny, primo volume dell’ultima storia di Charlier.

Edizioni NPE presenta: L’uomo della legione, terzo volume della collana dedicata a Dino Battaglia.

Cronaca di Topolinia presenta; Super Tits il nuovo volume realizzato da Elena Mirulla.

Mencaroni Editore presenta: Il Settimo volume della collana Album di Figurine Speciale Panini (1981-1993).

Edizioni Menhir presenta: Il promo de il Morto n.9 Un cuore per un amico, con due statuine in tiratura limitatissima.

Las Vegas Edizioni presenta: Fulvio Gatti – I Nerd salveranno il mondo

Gabriella Calista presenta: Pinocchio & Pinocchio, la doppia versione di Vinicio Berti

Allagalla Edizioni presenta: Agenzia X di Pino Rinaldi

ORE 15.30 – Sergio Bonelli Editore presenta i due nuovi volumi da libreria: Il segno di Yama e I maestri della notte. Intervengono: Fabio Civitelli, Giovanni Ticci, Claudio Nizzi, Mauro Laurenti. Conduce Giorgio Giusfredi.

ORE 16 – 50 anni di Storia del West. Conduce Michele Ginevra. Introduzione di Franco Spiritelli su Gino D’Antonio e la sua Storia del West. A seguire le celebrazioni dei 50 anni: in sala un parterre d’eccellenza composto da giornalisti, redattori, editori, critici, autori e fans insieme alle figlie del grande autore.

A seguire presentazione di tre libri western:

Sentieri di carta nel West, Allagalla Editore

Buffalo Bill. L’uomo, la leggenda, il West, di Pier Luigi Gaspa

Custer e Wild Bill. Vite parallele di due miti della Frontiera, di Massimo Di Grazia

ORE 18 – SCLS presenta Zagor: dalla lettura al collezionismo, una passione inesauribile Conduce Raul Calovini, intervengono: Marcello Mangiantini, Moreno Burattini, Alessandro Chiarolla, Joevito Nuccio.

DOMENICA 19 FEBBRAIO

ORE 10 – La battaglia di Waterloo e i soldatini di carta di Guido Crepax Conducono Bruno Caporlingua e Renato Genovese

ORE 11 – AMys presenta: Martin Mystère, le nuove avventure a colori. Intervengono: Alfredo Castelli, Rosario Raho, Alfredo Orlandi, Fabio Piacentini

ORE 12 – Cerimonia Collezionando 2017 Walk of Fame

ORE 14.30 – Incontro con Barta Edizioni: Io sono Saharaui. Parole e immagini raccontano la vita, la musica e gli ideali di un popolo in costante equilibrio precario. Conducono Fabio Gadducci e Dario Dino-Guida

ORE 15.30 – Meeting Fan Club e Web-Community. Il primo passo verso Collezionando 2018 Conduce Riccardo Lucchesi

ORE 17 – “I Supereroi… e se fussin di Lucca?” Estratto della commedia teatrale di Marco Nicolosi, recitata in leggero vernacolo lucchese dalla compagnia teatrale La Combriccola.

LE MOSTRE

Ben sei le esposizione allestite all’interno della mostra mercato al Polo Fiere di Lucca.

– Storia del West… 50 anni! Un invito a ripercorrere i sentieri dell’avventura, l’opera indimenticabile di Gino D’Antonio, cara a tutti gli appassionati. Mostra realizzata in collaborazione con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona.

– L’arte cinematografica di Enzo Sciotti in collaborazione con il Museo Cinema a Pennello.

L’arte dei bozzetti cinematografici, vere e proprie opere uniche, spesso troppo poco conosciute.

– Rat-Man… countdown!

Il “Ratto” ne ha davvero fatta tanta di strada e Collezionando lo omaggia con una mostra dedicata, che esaltando l’aspetto dell’intero “corpus editato”.

– Cronaca di Topolinia presenta: “Super Tits”

Il nuovo fumetto di Elena Mirulla, le cui tavole saranno qui esposte in anteprima.

-SCLS presenta: Storie di Zagor extra-Bonelli

SCLS Magazine organizza una piccola mostra delle storie in cui compare il personaggio di Zagor, non pubblicate ufficialmente dalla casa editrice Bonelli,

– Allagalla presenta: Agenzia X

Pino Rinaldi, con “Agenzia X” un sapiente cocktail di fantascienza e ironia con raffinate citazioni che l’autore romano usa spesso inserire nelle sue opere.

BIGLIETTI

Il biglietto d’ingresso giornaliero per il pubblico è a 5 euro, i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni avranno ingresso gratuito, così come i soci Anafi. Parcheggio gratuito garantito da oltre 1.400 posti auto.

Il biglietto sarà acquistabile solo alla biglietteria del Polo Fiere nei due giorni di manifestazione. Servizio navetta gratuito che collega il Polo Fiere con Porta San Pietro e la Stazione Ferroviaria di Lucca.