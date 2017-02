Marjane Satrapi porta sullo schermo graphic novel su Marie Curie

Deadline riporta in esclusiva che la regista di Persepolis, Marjane Satrapi, dirigerà Radioactive, l’adattamento cinematografico del graphic novel di Lauren Redniss Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout.

Il progetto sarà finaziato da Studiocanal e adattato dallo sceneggiatore Jack Thorne, mentre Tim Bevan, Eric Fellner e Paul Webster produrranno la pellicola.

Il casting è in corso per i tre principali ruoli dei Curie e di Paul Langevin, uno studente del dottorato di Pierre e in seguito amante di Marie. Le riprese inizieranno il prossimo autunno.

I graphiv novel racconta la storia della vincitrice del premio Nobel Marie Curie e delle sue straordinarie scoperte scientifiche, e gli effetti che queste hanno avuto sul 20° secolo.