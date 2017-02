Jack Black nel cast del biopic sul cartoonist John Callahan

Variety riporta che l’attore Jack Black è in negoziazioni per entrare nel cast del film Don’t worry, He won’t get Far on Foot, il biopic sul cartoonist quadriplegico John Callahan diretto da Gus Van Sant e con protagonista Joaquin Phoenix.

La pellicola è prodotta da Iconoclast e Anonymous Content ed è basata sulla autobiografia di Callahan dallo stesso titolo. Il cartoonist rimase paralizzato all’età di 21 anni in seguito a un incidente automobilistico, usando l’arte come una forma di terapia. Morì nel 2010 all’età di 59 anni.

Oltre a Jack Black, anche gli attori Rooney Mara e Jonah Hill sono in trattative da alcune settimane per prendere parte al progetto.