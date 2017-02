“Aida al confine” di Vanna Vinci. Leggi L’anteprima

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Aida al confine, il graphic novel di Vanna Vinci, ambientato in una Trieste magica e misteriosa, che arriva in libreria in una nuova edizione, con postfazione inedita dell’autrice.

Aida lascia Bologna per Trieste, e incontra il fantasma dei nonni e un amore impossibile, perché diviso dal tempo e dalla guerra, la grande guerra. Vanna Vinci racconta e si racconta, in una delle sue storie più personali e – nonostante l’apparente metafisicità dei piani narrativi che si intersecano – più dolorosamente reali.

L’appendice di documentazione è stata aggiornata ed espansa, e l’ultimo sedicesimo del libro è a colori e contiene disegni, bozzetti e copertine inediti o rari. Aida al confine è disponibile in libreria dal 9 febbraio 2017.

L’autrice

Vanna Vinci è nata il 30 aprile, con Giove in Toro, e ha quindi un carattere meraviglioso. Autrice tra le più amate e poliedriche della scena fumettistica italiana, è la creatrice de La bambina filosofica, di cui ha pubblicato il volume No future per BAO Publishing. Per la stessa casa editrice ha anche pubblicato Il richiamo di Alma, tratto dal romanzo di Stelio Mattioni, e Sophia. Per 24 Ore Cultura ha realizzato la biografia a fumetti Tamara De Lempicka – Icona dell’art Déco e Frida – Operetta amorale a fumetti.