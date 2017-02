Orfani: Terra #2 – Seminare tempesta (E. Mammucari, M. Mammucari, G. Masi, L. Genovese)

Seminare tempesta , secondo capitolo della trilogia Orfani: Terra, non è un mero intermezzo, ma un momento di svolta per il piano architettato da Cain e compagni. Seguendo la misteriosa Miranda, in primo piano nella copertina di Gipi ma non nel racconto, i ragazzi raggiungono il Giardino, luogo apparentemente sicuro in cui ripararsi dallo Sceriffo.

Ai brevi istanti di entusiasmo adolescenziale gli sceneggiatori, Emiliano e Matteo Mammucari e Giovanni Masi, oppongono il duro impatto della realtà, fatta di crudeltà, sfortuna e sangue. Nulla viene lasciato all’immaginazione, nella violenza esplode la tensione che pervade buona parte di una narrazione dal ritmo incalzante, in cui a prevalere è l’azione, pensata e utilizzata per un’efficace e immediata caratterizzazione della squadra, vera protagonista della storia. “Il gruppo prima di tutto“, afferma Max, e i personaggi sono tutti sacrificabili non più nel nome della rivoluzione, alla quale si accenna, ma della sopravvivenza.

Il disegnatore Luca Genovese si dimostra versatile, capace sia di riprendere i paesaggi con ampie inquadrature che di stringere efficacemente sugli attori. Il tratto ben marcato, spigoloso ed espressivo, rende dinamiche le sequenze più concitate e realistica la mimica facciale. Scegliendo di contrapporre l’oscurità notturna ai colori brillanti adottati per i personaggi, Luca Saponti valorizza un albo ben riuscito e con diversi colpi di scena.

Abbiamo parlato di:

Orfani: Terra #2 – Seminare tempesta

Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari, Giovanni Masi, Luca Genovese

Sergio Bonelli Editore, febbraio 2017

96 pagine, brossurato, colori – 4,50 €