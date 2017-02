Suicide Squad 2: Mel Gibson in trattative per la regia

The Hollywood Reporter informa che l’attore, sceneggiatore e regista Mel Gibson è in trattative iniziali con la Warner Bros. per dirigere il sequel di Suicide Squad.

Fonti citate dal sito indicano che Gibson sta familiarizzando con il materiale che dovrebbe, se le trattative dovessero andre a buon fine, dirigere. Lo studio, però, starebbe valutando anche altri nomi (tra cui quello di Daniel Espinosa, regista di Safe House – Nessuno è al sicuro) oltre a quello dell’autore di Braveheart e del recente La Battaglia di Hacksaw Ridge.

Proprio i suo ultimo film, candidao a 6 premi Oscar tra cui miglior film e miglior attore, ha nuovamente alzato le quotazioni di Gibson, che per alcuni anni ha avuto una fase discendente dovut a problemi giudiziari e personali.