Marvel’s Cloak & Dagger – Nuovi ingressi nel cast

Deadline riporta che gli attori J.D Evermore (True Detective, The Walking Dead) e Carl Lundstedt (Grey’s Anatomy, Conviction) sono entrati nel cast di Marvel’s Cloak & Dagger, il serial targato ABC/Freeform che vedrà protagonisti Olivia Holt e Aubrey Joseph. Nel cast da segnalare anche l’ingresso di Andrea Roth, Gloria Reuben, Miles Mussenden e James Saito.



Evermore interpreterà il Detective Connors, descritto come un uomo contradditorio, mentre Lundstedt sarà Liam, che opera come partner di Tandy nel mondo del crimine. La Roth sarà la madre di Tandy, Melissa Bowen, una eterna ottimista nonostante la lotta per adattarsi alla sua nuova esistenza.

La Reuben interpreterà invece Adina Johnson, la quale investe ogni aspetto di se stessa nel dare al figlio la vita che merita. Mussenden sarà il padre di Tyrone e Saito il Dr. Bernard Sanjo, persona con cui Tyrone ha un rapporto emozionale descritto come insolito.