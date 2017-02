Orfani: Terra #2 – Seminare Tempesta in edicola dal 16 febbraio

Comunicato Stampa

ORFANI: TERRA N. 2 – SEMINARE TEMPESTA

La speranza di fuggire dalle terre morte potrebbe nascondersi dietro un dannato muro…

Uscita 16/02/2017

Soggetto: Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari, Giovanni Masi

Sceneggiatura: Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari, Giovanni Masi

Disegni: Luca Genovese

Copertina: Gipi

Colori: Luca Saponti

Seguendo Miranda, Max, Cain, Bug, Fango e Rat hanno trovato un rifugio. Ma per sfuggire agli uomini dello sceriffo che danno loro la caccia, devono escogitare un modo per superare il muro che separa le terre morte da quel che resta della civiltà: una città in cui (sembra) ci sia ancora uno spazioporto funzionante per raggiungere il Nuovo Mondo….