La Stanza presenta: Il Rumore della Notte

Dopo The Mighty and Deadly Iron Gang di Officina Infernale, Tumorama di Pablo Cammello, Restiamo sdraiati qui per terra di Federico Chemello e Alberto Massaggia ,The Pretender di Bartolomeo Argentino, Antonello Cosentino e Francesco Montalbano, Lo Spazio Bianco è lieto di ospitare le opere de La Stanza, un collettivo composto da giovani e promettenti autori. Si inizia con l’inquietante racconto breve Il Rumore della Notte, realizzato da Salvatore Vivenzio, Gianluca Francesconi e Chiara Raimondi.

Il Rumore della Notte

Sceneggiatura: Salvatore Vivenzio

Disegni: Gianluca Francesconi

Colori: Chiara Raimondi



La Stanza: il progetto

La Stanza è un collettivo di creativi, autori, sceneggiatori, disegnatori ed illustratori, professionisti ed aspiranti tali, impegnati nella creazione di opere e progetti riguardanti il mondo del fumetto e della letteratura illustrata. Il gruppo, fondato da Salvatore Vivenzio, si pone l’obiettivo di scardinare gli stilemi classici del fumetto italiano, portando qualcosa di originale, innovativo ma soprattutto autoriale. Si tratta di un impegno votato prima al contenuto e poi alla forma. La Stanza ripudia qualsiasi cosa che sia banale o già vista, è un movimento giovane e dinamico che parte dal web ma ha intenzione di espandersi ed è in continuo riassemblamento. Accettiamo la valutazione di nuovi e volenterosi membri, sempre.

Sito web

Pagina ufficiale Facebook

Gli autori

Salvatore Vivenzio è uno scrittore, sceneggiatore e giornalista nato a Roma nel 1997. Dopo tre traslochi si stabilisce in provincia di Avellino. A quindici anni pubblica il suo primo romanzo : “Radioactive”, edito dalla casa editrice Montecovello Edizioni nel 2013. Con il racconto inedito The Strange Hood vince il premio Calamaio al Fantaexpo 2014. Vince il premio “Giovane dell’Anno” al meeting dei giovani di Palma Campania ed il premio della “Giornata della Cultura” a Saviano per il romanzo “Radioactive”. Pubblica “Awake” nel 2014, un romanzo breve edito dalla Genesis Publishing. E’ fondatore di La Stanza, un collettivo di autori per la produzione di progetti relativi al mondo del fumetto e della letteratura illustrata. Ha lavorato come giornalista per ComicsOn, MangaForever ed OverNewsMagazine mentre oggi scrive per la testata on-line “The brain of pop culture” e per il giornale Il Pappagallo.

Gianluca Francesconi, nasce a Jesi nel 5 Marzo 1995. Ha iniziato la sua carriera nel 2012 quasi per gioco, facendo una scommessa con un amico a chi copiava meglio un disegno e da allora non ha più smesso di disegnare. Oggi vive a Roma dove si è trasferito e lavora come cameriere per poter frequentare la SRF (Scuola Romana dei Fumetti) e per trasformare il suo sogno di lavorare per la Marvel in realtà.

Chiara Raimondi è una fumettista e illustratrice nata a Rimini nel 1996. Attualmente frequenta il secondo anno del corso di laurea di fumetto e illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, con maestri come Catacchio, Otto Gabos, Sara Colaone e famosi studiosi di fumetto come il prof Daniele Barbieri, approfondendo la narrazione per immagini. E’ una dei componenti del collettivo La Stanza.