Edizioni BD festeggia San Valentino con Soppy

Comunicato Stampa

EDIZIONI BD PORTA IN ITALIA “SOPPY” di PHILIPPA RICE

Tra vignette e illustrazioni, il racconto dell’amore e della vita di coppia, attraverso i piccoli (e spesso romantici) gesti quotidiani

In uscita in libreria e fumetteria il 1° febbraio.

Guardare un film accoccolati sul divano, appianare un piccolo litigio con un milkshake alla vaniglia, superare una giornata no con un abbraccio: i gesti della quotidianità condivisi con la persona amata sono il tema al centro di SOPPY, nell’edizione italiana di Edizioni BD.

Immagini semplici ma estremamente toccanti e immediate che raccontano la vita di ogni giorno di una giovane coppia, dal primo appuntamento all’inizio della convivenza, quando persino una bolletta – che riporta però i nomi di entrambi – può sembrare romantica.

Ed è proprio la vita reale con il suo compagno la fonte di ispirazione di Philippa Rice: una narrazione tenera – ma realistica al tempo stesso – sul come ogni momento del giorno si possa riempire di significati se trascorso in compagnia di chi si ama. Perché il vero amore non è solo nei grandi gesti romantici, ma a volte sta nel consolare qualcuno il cui tè è diventato troppo freddo o nel leggere sotto lo stesso piumone.