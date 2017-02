Matt Reeves in trattative per la regia del Batman con Ben Affleck

Deadline riporta in esclusiva che la Warner Bros. ha offerto al regista Matt Reeves di dirigere il nuovo adattamento cinematografico di Batman con protagonista l’attore Ben Affleck.

La notizia arriva pochi giorni dopo che Affleck ha annunciato di avere lasciato la regia del progetto in accordo con la Warner. Il nome di Reeves era fin da subito circolato come uno dei più papabili per la regia del nuovo film, dopo il grande successo ottenuto da questi con il reboot della saga de Il Pianeta delle Scimmie per la Fox.