John Pogue dirige adattamento Brodie’s Law: Project Jameson

Deadline riporta in esclusiva che il regista John Pogue ha firmato per dirigere l’adattamento cinematografico di Brodie’s Law: Project Jameson, popolare graphic novel britannica creata da David Bircham e Daley Osiyemi.

Il lungometraggio sarà prodotto da Mark Costa, Nikki Stanghetti e Chad Keller mentre Brian O’Shea parteciperà in veste di produttore esecutivo e si occuperà della vendita nel resto del mondo. La produzione del progetto inizierà in primavera.

Il film, scritto da Kirsten McCallion, narrerà di Jack Brodie, un mercenario che è costretto a rubare un esperimento top secret che gli permette di trasformarsi fisicamente in persone diverse. Aiutato da uno scienziato che lo aiuta a controllare il proprio potere, Brodie cerca di espiare i suoi peccati passati, trovare il figlio rapito e portare i criminali davanti alla giustizia che hanno fatto con lui il doppio gioco.