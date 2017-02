Sunseeker – nuova clip da Logan – The Wolverine

La 20th Century Fox ha diffuso Sunseeker, una clip promo in v.o. rilasciata per Logan – The Wolverine, nelle sale italiane dal 1 Marzo.

Questo suggestivo promo in bianco e nero aiuta a farci un’idea della nuova vita di Logan: lo troviamo alla guida di una Limousine mentre ascolta un messaggio vocale lasciato sulla sua segreteria telefonica, da cui capiamo che ora usa il suo vero nome James Howlett ed è interessato ad acquistare uno yacht Sunseeker per suo “padre”. Il Professor X?