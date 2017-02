Premi Saldapress per la nuova zombie walk di Carnevale

Comunicato Stampa

Sabato 11 febbraio, nel contesto degli eventi legati al Carnevale, si svolgerà la nuova sontuosa edizione della ZOMBIE WALK VENEZIA. SaldaPress, partner ufficiale della manifestazione, ha pensato a una serie di iniziative per premiare i partecipanti più creativi e più abili nel calarsi nei panni di uno non-morto.

Il Premio Speciale SALDAPRESS verrà assegnato direttamente nella giornata di sabato e consiste in una TARGA Ufficiale Zombie Walk Venezia 2017, nella possibilità per il vincitore di avere una foto e un redazionale dedicato sul numero di aprile di The Walking Dead e una copia della CELEBRATION BOX – 10° ANNIVERSARIO DI THE WALKING DEAD IN ITALIA, che contiene:

TWD vol. 1 – GIORNI PERDUTI: Il primo volume della serie in un’edizione speciale creata per il decennale italiano di The Walking Dead – TWD n. 1 – RISVEGLIO NELLA CITTA’ DEI MORTI: Il primo albo della versione da edicola con cover disegnata da Tony Moore e colorata da Dave Stewart – TWD n. 1 – SCENEGGIATURA ORIGINALE: La sceneggiatura originale scritta Robert Kirkman per il primo episodio della serie – SET STAMPE ‘10 ANNI DI TWD’: Dieci stampe di grande formato disegnate da Charlie Adlard e colorate da Dave Stewart. Dieci momenti della serie che vanno a comporre l’esclusiva immagine celebrativa del decennale di The Walking Dead – TWD CANVAS POSTER: il logo della serie in UNA STAMPA a colori su tela di altissima qualità. – TWD N.1 – EDIZIONE PROVA D’ARTISTA: In una grande edizione cartonata, Il primo numero della serie nel formato originale delle tavole disegnate da Tony Moore e, per la prima volta, nella versione solo inchiostrata dell’artista.

Altri premi saranno assegnati lunedì 20 febbraio e saranno gli utenti facebook che seguono la pagina saldaPress a stabilire chi meriterà di riceverli. Per partecipare sarà sufficiente farsi fare una foto durante la Zombie Walk, utilizzando la cornice targata saldaPress che sarà disponibile sabato 11 durante l’evento. Tutte le foto verranno caricate lunedì 13 sulla pagina facebook di saldaPress e per una settimana gli utenti avranno la possibilità di votare la loro preferita. Lunedì 20 verranno premiate le tre foto più votate. I premi consistono rispettivamente in una CELEBRATION BOX del decennale di The Walking Dead per la prima classificata, mentre la seconda classificata si aggiudicherà il primo volume dell’edizione COMPENDIUM di The Walking Dead e la terza il LIBRO UNO di The Walking Dead, cioè il primo volume dell’edizione cartonata.

Tutte le informazioni sulla Zombie Walk di Venezia e le modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo http://www.zombiewalkvenezia.it/.