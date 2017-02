Oggi inaugurazione per la mostra “Un fatto umano”

Comunicato Stampa

Titolo dell’evento: Un fatto umano

Mostra a cura di Teresa Francesca Giffone

Inaugurazione 11 febbraio 2017 ore 18.30

Periodo di mostra 11 febbraio – 11 marzo 2017

Autori: Manfredi Giffone, Fabrizio Longo, Alessandro Parodi

Ingresso libero

Sabato 11 febbraio 2017 alle ore 18.30 s’inaugura la mostra Un fatto umano – Storia del pool antimafia, che vedrà l’esposizione delle tavole originali del libro.

In oltre 300 tavole a fumetti questo graphic novel racconta il lavoro di Falcone e Borsellino e ripercorre un decennio di storia italiana, a partire dal sequestro Moro fino alle tragiche stragi di Capaci e via d’Amelio di cui quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario. Un romanzo per immagini che da un lato illustra la ferocia e la pervasività della mafia siciliana degli anni Ottanta, dall’altro il prezioso ed eroico lavoro di contrasto del pool antimafia di Palermo, prima di ogni altro.

Il libro ricostruisce i fatti nel modo più approfondito e rigoroso possibile (come si può desumere anche dalla corposa bibliografia) pur mantenendo un aspetto quasi favolistico: tutti i personaggi infatti hanno fattezze di animali antropomorfizzati con la sola eccezione del maestro Mimmo Cuticchio, celebre puparo e cuntista palermitano, che nel libro ha il fondamentale ruolo di narratore di questa storia tanto importante quanto complessa.

Durante la serata inaugurale saranno presenti lo sceneggiatore Manfredi Giffone e il giornalista Diego Neri che ci introdurranno alle particolarità del racconto, analizzando poi gli eventi e le vicende storiche di una delle pagine della storia italiana più vive nella memoria collettiva.

Una selezione dei nodi cruciali del fumetto sarà esposta qui fino all’11 febbraio 2017.

MANFREDI GIFFONE

Manfredi Giffone è nato a Torino nel 1977. Ha pubblicato Un fatto umano (2011) e Porci con le ali (2016), adattamento a fumetti del romanzo di Marco Lombardo e Lidia Ravera.

FABRIZIO LONGO

Fabrizio Longo è nato a Genova nel 1978, si è diplomato in Comunicazione visiva e in Fumetto presso la Scuola Chiavarese, collabora come disegnatore per vari editori di fumetti. Dal 2005 lavora inoltre nel Mon Ame studio, che ha contribuito a fondare. Per Einaudi ha pubblicato Un fatto umano (2011) con Manfredi Giffone e Alessandro Parodi. Per Bompiani, insieme a Manfredi Giffone e Alessandro Parodi, ha pubblicato nel 2016 la graphic novel Porci con le ali.

ALESSANDRO PARODI

Nato a Genova, classe 1981. Fumettista e illustratore, diplomato presso la Scuola Chiavarese del Fumetto. Per Einaudi ha pubblicato Un fatto umano (2011) con Fabrizio Longo e Manfredi Giffone. Per Bompiani, sempre insieme a Manfredi Giffone e Fabrizio Longo, ha pubblicato nel 2016 la graphic novel Porci con le ali. E’ inoltre direttore artistico e ideatore di ilLustro, festival dell’illustrazione nato all’interno della rassegna musicale GoaBoa, e membro fondatore del collettivo di illustrazione Rebigo.

http://www.unfattoumano.it/ind ex.html

