La Stanza presenta: “Il Rumore della Notte”

Comunicato Stampa

La Stanza, il collettivo di autori, disegnatori e scrittori che si occupa di progetti legati al mondo del fumetto e della letteratura illustrata, è orgogliosa di presentarvi l’opera a fumetti intitolata ‘IL RUMORE DELLA NOTTE‘ scritta da Salvatore Vivenzio, disegni e lettering di Gianluca Francesconi, colori di Chiara Raimondi.

Il Rumore della Notte uscirà online il 15 febbraio 2017 sul sito La Stanza.

http://lastanza.altervista. org/category/storie/

cover illustrata da Gianluca Francesconi e colorata da Chiara Raimondi.

L’insonnia non è semplicemente una moda, come molti pensano. L’insonnia è un disturbo del sonno che può esser cronico o occasionale ed ha un forte impatto psicologico su chi ne è affetto. L’insonnia è guardare il soffitto, rigirarsi nel letto, allertarsi ad ogni minimo rumore, nascondere la testa sotto le coperte. L’insonnia è guardare le lancette dell’orologio dalle due alle cinque pensando che presto farà mattino. L’insonnia è un mostro che striscia, si trascina, arriva lento e fastidioso ogni notte. Quel mostro prende vita e terrorizza chi si rigira nel letto, distrugge i suoi pensieri, scombussola la sua testa. Il mostro spaventa e rapisce e nessuno può fermarlo. Perché di notte tutti dormono e tutti dovrebbero dormire, perché nessuno dovrebbe sentire i terribili rumori che la notte produce.

Biografie autori:

Salvatore Vivenzio: è uno scrittore, sceneggiatore e giornalista nato a Roma nel 1997. Pubblica il suo primo romanzo : “Radioactive”, edito dalla casa editrice Montecovello Edizioni nel 2013. Con il racconto inedito The Strange Hood vince il premio Calamaio al Fantaexpo 2014. Vince il premio “Giovane dell’Anno” al meeting dei giovani di Palma Campania ed il premio della “Giornata della Cultura” a Saviano per il romanzo “Radioactive”. Pubblica “Awake” nel 2014, un romanzo breve edito dalla Genesis Publishing. E’ fondatore di La Stanza. Ha lavorato come giornalista per ComicsOn, MangaForever ed OverNewsMagazine mentre oggi scrive per la testata on-line “The brain of pop culture” e per il giornale Il Pappagallo.

Gianluca Francesconi: nasce a Jesi nel 5 Marzo 1995. Ha iniziato la sua carriera nel 2012 quasi per gioco, facendo una scommessa con un amico a chi copiava meglio un disegno e da allora non ha più smesso di disegnare. Oggi vive a Roma dove si è trasferito e lavora come cameriere per poter frequentare la SRF (Scuola Romana dei Fumetti) e per trasformare il suo sogno di lavorare per la Marvel in realtà.

Chiara Raimondi: frequenta il secondo anno del corso di Fumetto e Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha disegnato e scritto molte storie per il collettivo La Stanza tra cui lo splendido racconto illustrato Vilmy.

Pagina FB: https://www.facebook.com/lastanzaart/?fref=ts

Sito web: http://lastanza.altervista.org/