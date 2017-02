Ivan Shravin per la variant di Colonus, Lauria per Torture Garden #3

Ivan Shavrin, una dei migliori giovani artisti russi “emergenti”, realizzerà la variant cover per la versione italiana di Colonus , opera di Ken Pisani e Arturo Lauria edita da Edizioni Inkiostro. Nato nel 1991 a Omsk, capitale della Siberia, Shavrin ha lavorato per Heavy Metal e per i francesi di Ankama per la quale ha realizzato “Doggybags”, la graphic novel “Rumble” , una cover per “Circle” e a breve l’artbook “The Janitor”. Attualmente sta lavorando a tempo pieno su vari progetti per Disney Worldwide.

Arturo Lauria è invece l’autore scelto per disegnare la copertina di Torture Garden #3, ultimo numero della prima stagione per la serie creata dalla scrittrice Barbara Baraldi.