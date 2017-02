Diabolik anno LVI #2 (Gomboli, Faraci, Facciolo)

La riuscita copertina di Matteo Buffagni evoca perfettamente il tema dell’inedito di febbraio, nel quale il Re del Terrore si sostituisce a Ginko per rubare dei preziosi a una mostra. Il piano salta quando l’ispettore viene richiamato in servizio per risolvere un efferato caso di omicidio, evento che costringe Diabolik a condurre in prima persona le indagini. Tito Faraci sviluppa un soggetto scritto a quattro mani con Mario Gomboli, giocando con i ruoli in una trama tanto insolita quanto efficace. Entrambi i protagonisti devono forzare la loro personalità: Diabolik si piega alla necessità di seguire regole e procedure della polizia, Ginko all’epilogo viene messo di fronte ad una scelta molto difficile e non priva di conseguenze. Ai disegni un autore storico come Enzo Facciolo, il cui tratto rimane ancora riconoscibilissimo, specialmente nelle fisionomie e nelle espressioni dei personaggi. In questo episodio si ravvisa però un uso a volte eccessivo dei retini, che disturbano la pulizia di alcune vignette, nelle quali le figure non si stagliano adeguatamente sugli sfondi, oltre a qualche sbavatura nella costruzione delle prospettive; imprecisioni che inficiano un lavoro che per il resto si mantiene su buoni livelli.

Abbiamo parlato di:

Diabolik anno LVI n. 2 – Una morte scomoda

Tito Faraci, Enzo Facciolo

Astorina, febbraio 2017

130 pagine, brossurato, bianco e nero – 2,50 €

ISSN: 977112404500070002