Disponibile il quarto volume di “Gus”, fumetto di Blain

Comunicato Stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Gus 4, quarto volume della serie western-sentimentale del maestro del fumetto francese Cristophe Blain.

Gus ha perso il sangue freddo, Gratt non ha più un soldo e Clem si è comprato un emporio di ferramenta a San Francisco. Possibile che la più clamorosa banda di rapinatori del West sia finita?

Che ne è del “bel bandito”, il personaggio creato da Clem per rapinare banche e treni lasciando di stucco tanto gli sbirri quanto tutti gli astanti? E perché Ava, la moglie dl Clem, non riesce più a scrivere, dopo il successo del primo romanzo?

Gus 4 è disponibile in libreria dal 9 febbraio 2017.

Breve biografia

Christophe Blain, nato a Gennevilliers nel 1970, è un illustratore e fumettista francese. Dopo aver studiato prima all’EMSAT e poi alla scuola superiore di Belle Arti di Cherbourg – Octeville, e dopo il ritorno a casa in seguito a un’esperienza nella marina militare, si dedica al fumetto, producendo come opera prima Carnet d’un matelot. Successivamente disegna per diversi editori francesi opere a fumetti che vengono sceneggiate da sceneggiatori della caratura di Sfar e Trondheim e nel 2002 si aggiudica il premio Alph-Art al Festival Internazionale del fumetto di Angoulême con Isaac le Pirate. Per la Casa editrice Dargaud pubblica i due tomi dell’opera Quai D’Orsay, che gli valgono alcuni riconoscimenti in Francia e all’estero e che sono stati recentemente adattati per il grande schermo. Nel 2014 pubblica In cucina con Alain Passard, reportage culinario su uno degli chef francesi più prestigiosi, edito in Italia da BAO Publishing. Nel 2015, per la stessa Casa editrice, pubblica la serie Gus, western romantico in quattro volumi.