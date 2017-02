Torna Your Name. il capolavoro di Makoto Shinkai

Comunicato stampa

Your Name., il nuovo capolavoro di Makoto Shinkai, il creatore di meraviglie come Giardino delle Parole, 5 cm per secondo, Viaggio verso Agartha e La Voce delle Stelle, tornerà nuovamente al cinema per altri due giorni, giovedì 9 e venerdì’ 10 febbraio.

Oltre ad ammirare il film su grande schermo, grazie a J-Pop (etichetta di Edizioni BD) dal 18 gennaio è possibile anche in Italia leggere la novel Your Name..

Uscito in Giappone lo scorso agosto, Your Name. si è trasformato in pochissimi mesi in uno dei più grandi successi cinematografici di sempre e ha incantato anche il pubblico italiano che gli ha assicurato un posto nella top ten dei film più visti con la prima media copia assoluta della giornata.

La stagione degli anime al cinema che Nexo Digital e Dynit propongono nelle sale italiane nel corso del 2017, in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID, proseguirà poi con: Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions. Il Film(10, 11 e 12 marzo); Oltre le nuvole, il luogo promessoci, il primo capolavoro di Shinkai(11 e 12 aprile); Mobile Suite Gundam. Thunderbolt –December Sky(16 e 17 maggio); Sword Art Online. Ordinal Scale –The Movie(13 e 14 giugno).