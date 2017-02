Aquaman: Temuera Morrison in trattative per entrare nel cast

The Hollywood Reporter informa che l’attore Temuera Morrison, noto per avere interpretato il ruolo di Jango Fett nei prequel di Guerre Stellari, è in trattative con la Warner Bros. per entrare nel cast dell’adattamento cinematografico sull’eroe DC Comics interpretato da Jason Momoa.

Morrison, secondo quanto riferisce il sito, impersonerà il padre umano di Aquaman nella pellicola che vede nel cast anche Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, mentre Nicole Kidman e Yahya Abdul-Mateen II sono entrambi in trattative per le parti della madre del protagonista e del villain principale Black Manta.