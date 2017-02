Marvel’s Runaways: annunciati i nomi del cast di protagonisti

Marvel Television ha annunciato i nomi dei protagonisti di Marvel’s Runaways, l’adattamento per il piccolo schermo che andrà in onda sul canale Hulu, del gruppo di giovani eroi della Casa delle Idee creato da Brian K. Vaughn e Adrian Alphona.

Rhenzy Feliz (Teen Wolf, Casual) sarà Alex Wilder, nerd un po’ solitario che spende la maggior parte del suo tempo a giocare ai videogiochi, ma in fondo, ciò che vuole di più è riunire il suo gruppo di amici di infanzia.

Lyrica Okano (The Affair, Unforgettable) sarà Nico Minoru, una ragazza intelligente e indipendente che incarna l’angoscia adolescenziale. Una “wiccan”, Nico si isola dai suoi coetanei e familiari con un aspetto goth, ma quello di cui ha veramente bisogno è qualcuno con cui parlare.

Virginia Gardner (Goat, Little Bitches) sarà Karolina Dean. Ragazza che nasconde molte cose dietro il suo sorriso professionalmente sbiancato, ma in realtà è gravata dalle forti aspettative poste su di lei dai genitori.

Ariela Barer (New Girl, One Day at a Time) è Gert Yorkes. Un ragazzo occhialuto coi capelli viola. Si spaccia per una sorta di guerriero della giustizia sociale per mascherare i suoi veri sentimenti.

Allegra Acosta (100 Things to do Before High School, Just Add Magic) è invece Molly Fernandez. La più giovane del gruppo, è nota per la sua positività.