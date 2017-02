Claudia Balboni su Mostri #7 in anteprima per Cartoomics

Comunicato Stampa

Sarà presentato in anteprima a Cartoomics (Milano, 3, 4 e 5 marzo) il numero 7 di MOSTRI, la rivista edita da Bugs Comics che nel corso di oltre un anno di attività si è confermata un punto di riferimento per gli appassionati di horror a fumetti, in linea con la tradizione ACME degli anni ’90 ma rinnovata con un tocco moderno, nello stile e nella veste grafica sotto la guida di Gianmarco Fumasoli e Paolo Altibrandi.

Tra i molti autori presenti – oltre allo stesso Fumasoli, tra disegnatori e sceneggiatori, anche Massimiliano Filadoro, Alessio Maruccia, Andrea Guglielmino, Luca Ruocco, Antonio Mlinaric, Adriana Farina ormai parte della collaudata ‘squadra fissa’ presente, a rotazione, su tutti i numeri della collana – si segnala anche la presenza di, Cristian Di Clemente, Fernando Proietti (tra le sue collaborazioni l’albo ‘Dentro Moana’, per la serie ‘Battaglia’ di Roberto Recchioni e Leomacs) e in particolare quella di Claudia Balboni (tra gli altri, Star Trek per I.D.W. publishing e Zenescope).

Balboni disegna la storia di apertura (Bambini Speciali) e la copertina in edizione ‘variant’, stampata in sole 500 copie, che va idealmente a sostituire, in quanto realizzata in bianco e nero, quella esauritissima illustrata da Giancarlo Caracuzzo per il numero 1. La cover regular è invece come sempre affidata ai sapienti chiaroscuri di Valerio Giangiordano.

Il laboratorio di ‘Mostri’ cresce: chi ieri era esordiente ora lavora regolarmente nel mondo del fumetto grazie anche alla possibilità di trovarsi spalla a spalla con chi ha già esperienza professionale, costruendo un percorso collettivo che ha come ultimo traguardo quello di produrre un fumetto di ampio respiro, attraente per i lettori che amano il genere, ma anche puntando al taglio autoriale e a un alto livello di qualità.

Formato: 16,8×25,6

Pagine: 94

Colore: B/N

Caratteristiche: Brossurato, copertina a colori

PER INFORMAZIONI:

info@bugscomics.com

www.bugscomics.com