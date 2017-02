Silvia Ziche a WOW Spazio Fumetto

Comunicato stampa

Continuano a WOW Spazio Fumetto gli appuntamenti organizzati in occasione della mostra “Quattro volte Paperino”, prorogata straordinariamente fino a domenica 19 febbraio. Sabato 11 febbraio alle ore 16.00 Silvia Ziche, una delle autrici più rappresentative del settimanale Topolino, incontra i lettori per raccontare la sua carriera e in particolare il suo rapporto con il mondo Disney.

Silvia Ziche è la disegnatrice più famosa di Topolino e Paperino. Tutte le settimane è una sua divertentissima vignetta ad aprire il settimanale Topolino, commentando i temi del numero ma anche a volte argomenti di attualità. Il suo tratto inconfondibile e deformato la rende l’illustratrice perfetta per le storie folli scritte da Tito Faraci o, più di recente, da Sio, la star di webcomics e youtube, autore dei fumetti di Scottecs. Insieme allo sceneggiatore Marco Bosco ha realizzato una serie di storie dedicate alle papere di Paperopoli – Paperina, Brigitta, Nonna Papera e Miss Paperett – che da comprimarie diventano protagoniste di divertenti avventure all’insegna del girl power.

Ma Silvia Ziche ha anche un’importante carriera come autrice completa. È lei, infatti, a scrivere e disegnare lunghissime saghe demenziali come “Topokolossal”, la “Papernovela”, “Il Grande Splash” o “Paperina di Rivondosa”, pietre miliari dell’umorismo disneyano. Instancabile, porta avanti anche dei progetti personali come le tavole e le vignette di Lucrezia, che pubblica sul suo blog e su Donna Moderna.

Sabato 11 febbraio alle ore 16:00 Silvia Ziche ripercorrerà il suo lavoro per il settimanale Topolino (ma non solo) in un incontro aperto al pubblico, in compagnia di Maria-Angela Silleni, collaboratrice del sito Lo Spazio Bianco. Seguirà una sessione di dediche e disegni.

Presso il bookshop di WOW Spazio Fumetto sarà possibile acquistare il volume Topolino Pink Edition, dedicato alle storie della coppia Bosco-Ziche, Topolino e la spada di ghiacciolo con Sio e altri fumetti tutti da ridere.